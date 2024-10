Quarticciolo – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia Roma Casilina hanno effettuato una mirata attività di controllo nel quartiere Quarticciolo, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Quarticciolo, i controlli antidroga: due arresti e centinaia le persone fermate

I dettagli dai Carabinieri

Nello specifico, i Carabinieri hanno controllato centinaia di persone e veicoli in transito nel quartiere, arrestando un cittadino marocchino, notato mentre cedeva diverse dosi di stupefacenti ad alcuni acquirenti, prelevandole da un pacchetto di sigarette nascosto all’interno di un’area verde condominiale, dove sono poi state rinvenute 20 dosi di Crack e 255 euro in contanti.

I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno invece arrestato un cittadino tunisino, appena 18enne, dopo essere stato visto prelevare dello stupefacente da un contatore di energia elettrica. In seguito a un controllo più approfondito, i militari hanno rinvenuto ben 245 grammi di hashish e 200 euro in contanti.

Sempre nel corso dei controlli, è stato denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino russo per la violazione del divieto di dimora nel Comune di Roma, invece, altre due persone sono state segnalate al Prefetto quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.