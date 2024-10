Morena, furto di energia elettrica: tre persone denunciate

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area urbana di Morena, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado.

I controlli dei Carabinieri

I Carabinieri, con il supporto del personale specializzato della società ARETI, hanno denunciato 3 persone per furto di energia elettrica, avendo riscontrato delle modifiche ai contatori elettrici per consentire l’allaccio abusivo alla rete. Danno in corso di quantificazione.

Denunciata anche una persona trovata in possesso di una carta d’identità alterata, con la foto del fermato ma le generalità di una persona che l’aveva denunciata smarrita nel 2021.

I Carabinieri hanno poi segnalato 3 giovani all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale.

In totale, nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 75 persone ed eseguito verifiche su 30 veicoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.