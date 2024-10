Ieri mattina, a Gorga, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli di Gavignano e Segni, hanno arrestato un 43enne della provincia di Roma, gravemente indiziato di violenza resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gorga, litiga in un bar e oppone resistenza ai Carabinieri: arrestato 43enne

I militari sono intervenuti a Gorga, su segnalazione arrivata al numero di emergenza 112, poiché davanti ad un’attività di via San Marino, un uomo, in stato di alterazione psicofisica, per futili motivi, aveva sferrato uno schiaffo al volto ad un avventore.

Durante le fasi di identificazione, il 43enne inizialmente si è mostrato calmo, quando ad un certo punto per eludere il controllo ha opposto violenza e resistenza ai militari che con non poca fatica sono riusciti ad immobilizzarlo, riportando però lievi lesioni.

Per questo motivo l’uomo è stato arrestato e condotto, questa mattina davanti al G.I.P. del Tribunale di Velletri che ha convalidato l’arresto e disposto per lui, 8 mesi di reclusione con pena sospesa.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.