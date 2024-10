Maltempo, frana su via Traiana tra Colleferro e Segni

Frana su via Traiana, la strada che collega Colleferro e Segni.

Riportiamo di seguito il post della Polizia Locale di Segni.

Maltempo, frana su via Traiana: prestare attenzione!

“Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione nel tratto di strada di Via Traiana, in prossimità del confine con Colleferro per la presenza di una frana lato destro direzione Segni, con contestuale riversamento di terra e sassi sulla carreggiata. Sono state già allertate le autorità competenti”, è quanto riportato dalla Polizia Locale di Segni.

Foto dalla pagina Facebook Polizia Locale di Segni informa