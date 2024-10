In sella ad uno scooter rubato, vede i Carabinieri e prova a scappare: 17enne si schianta contro un muro e muore. Ecco cosa è accaduto nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre 2024, a Roma, zona Ostiense.

Roma. Su scooter rubato vede carabinieri e scappa: 17enne si schianta e muore

Ecco cosa è successo nella giornata di ieri ad Ostiense

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzo di 17 anni, in sella ad uno scooter rubato e senza casco, si sarebbe schiantato contro un muro mentre cercava di scappare dai Carabinieri. Il ragazzino, incensurato, era stato soccorso e portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi condizioni in seguito all’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito al fine di stabile l’esatta dinamica dell’incidente: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio