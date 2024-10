Tor Bella Monaca, ennesimo atto vandalico ai danni di Medicina Solidale

“Siamo veramente preoccupati per l’ennesimo atto vandalico contro la sede di Medicina Solidale a Tor Bella Monaca dove ogni anno assistiamo gratuitamente oltre 30 mila persone in stato di fragilità. Questa mattina, ancora una volta, abbiamo trovato il portone danneggiato e forzato con l’ennesimo danno. Dall’inizio dell’anno non è la prima volta che tentano di impedirci di fare il nostro lavoro con danneggiamenti, furti e atti vandalici. Ma noi non molliamo”.

E’ quanto dichiara Lucia Ercoli, portavoce dell’associazione Medicina Solidale.

“Il fatto che, oltre a fornire assistenza medica ed alimentare gratuita, facciamo studiare i ragazzi del quartiere, togliendoli dalla strada, da fastidio a qualcuno. La legalità – aggiunge Ercoli – passa anche per i nostri progetti di contrasto alla dispersione scolastica, alla corretta alimentazione e alle giuste cure. Certamente questo può creare problemi, ma noi da 18 anni siamo a Tor Bella Monaca al fianco dei più fragili e continueremo a farlo. Sia Chiaro!”.

“Oggi era prevista la distribuzione dei pacchi viveri – conclude Ercoli – a oltre 100 famiglie e forse dovremo annullare per permettere di riparare i danni subiti.Ci sentimao soli, ma credo che si sotto gli occhi di tutti il nostro lavoro a favore del popolo della periferia troppo spesso dimenticato”.

