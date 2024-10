Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV.

Il comunicato stampa

I volontari dell’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV continuano con fermezza le azioni di volontariato

nella Riserva Naturale del lago di Canterno Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Contestualmente alla tutela del verde, alla pulizia dell’areale e al censimento delle alberature, i volontari si

occupano anche del monitoraggio dell’avifauna.

Una piccola realtà, quella costruita dai volontari dell’associazione che, con grande amore per madre terra, portano avanti costantemente. Certo, i risultati potrebbero essere molto più soddisfacenti, ma il

volontariato deve fare i conti anche con il ritaglio di tempo, e con le risorse di autofinanziamento, entrambi

a disposizione.

Quando si agisce con amore, anche il risultato di un piccolo fiore può assumere tanto, o forse più valore di

un prezioso diamante.

I volontari dell’associazione si stanno inoltre battendo per la sistemazione delle aree di sosta lungo il tratto di SP 123, che, a fronte delle precedenti lavorazioni riguardanti il rifacimento del manto stradale della

stessa, da mesi hanno creato non poco disagio e pericoli alla viabilità, compresa quella pedonale, per non

parlare della enorme difficoltà nell’effettuare le manovre di parcheggio e ripartenza delle autovetture in

corrispondenza dell’area pic-nic versante Comune di Ferentino.

Stando alle interlocuzioni avute con il responsabile di settore della provincia di Frosinone, sembrerebbe che

tali pericoli e disservizi, dovrebbero avere le ore contate.

Naturalmente le casse della Provincia non abbondano di danari, ma, con un pochino di attenzione, alcune

criticità avrebbero potuto essere evitate.