Nemi, affascinante comune noto per le sue fragole e la bellezza dei suoi borghi, ha accolto con entusiasmo la Caccia al Tesoro organizzata dal Touring Club Italiano. Centinaia di persone hanno partecipato a questa iniziativa, che si è svolta nel centro storico e nelle suggestive vie del paese, trasformando Nemi in un vivace palcoscenico di cultura e comunità.

L’evento ha ricevuto un caloroso plauso da parte della consigliera regionale Edy Palazzi, che ha contribuito attivamente all’organizzazione delle attività. Palazzi ha sottolineato l’importanza di tali eventi nel promuovere il territorio e nel rafforzare i legami tra i cittadini e le loro tradizioni. Il sindaco Alberto Bertucci ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, evidenziando come ogni anno la Caccia al Tesoro si confermi un momento centrale nel calendario delle iniziative nazionali, dedicato alla valorizzazione dei piccoli borghi italiani.

La Caccia al Tesoro non è solo un gioco, ma un’opportunità per scoprire le bellezze artistiche e naturali di Nemi, in linea con gli sforzi dell’amministrazione per la tutela ambientale. La partecipazione massiccia di famiglie e turisti dimostra l’interesse crescente per il patrimonio locale e l’impegno della comunità nella sua preservazione.

In conclusione, il successo della Caccia al Tesoro a Nemi rappresenta un grande traguardo per il Touring Club Italiano e per l’amministrazione comunale, confermando Nemi come un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni culturali italiane. Con l’auspicio che eventi simili possano continuare a valorizzare e promuovere il nostro splendido territorio.