Paura in provincia di Frosinone: un’anziana di 80 anni è stata rapinata in casa da quattro persone. Indagini in corso per risalire all’identità dei malviventi.

Ciociaria, anziana rapinata in casa: indagini in corso. Ecco cosa è successo a Monte San Giovanni Campano

Stando a quanto riportato dall’Ansa, una donna di 80 anni è stata rapinata in casa da quattro persone che si erano introdotte nella sua abitazione. Il fatto è accaduto a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone.

L’anziana si sarebbe ritrovata davanti i quattro malviventi che le avrebbero intimato di consegnare tutti i soldi che aveva in casa, strappandole la catenina d’oro che aveva al collo e il borsellino nel quale aveva poco meno di cento euro. I quattro ladri sono poi scappati nelle campagne circostanti, facendo perdere ogni traccia. Indagini in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio