Colleferro. Leggere leggeri all’ora del tè 2024: secondo appuntamento

LEGGERE LEGGERI ALL’ORA DEL TÈ 2024 di Marcello Teodonio con Maurizio Mosetti, a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Logos con il contributo del Comune di Colleferro: i dettagli sul secondo appuntamento.

2° Appuntamento: sabato 12 ottobre 2024, Biblioteca Comunale di Colleferro, Piazza dei Cosmonauti, 5, ore 17.30. Ingresso gratuito.

Elia Marcelli, LI ROMANI IN RUSSIA

“Chi c’era lì, dopo er combattimento? Solo silenzio, morti, neve e vento”

Tra il 1941 e il 1943 Elia Marcelli partecipa alla tragica spedizione dell’esercito italiano in Russia (una disfatta che costò la vita a più di 100.000 ragazzi italiani, e 50.000 tra muli e cavalli). Ferito e invalido di guerra, insignito della croce al merito di guerra e decorato al valor militare, Marcelli per il resto della vita lavora per lasciare testimonianza di questa esperienza, e lo fa con lo strumento che più vicino a esprimere la verità: il dialetto, il suo dialetto romanesco colloquiale e schietto, l’unico strumento capace di raccontare, “dal vero” e fino in fondo, la tragedia di quella vicenda. Così nasce il poema Li Romani in Russia, che ricostruisce, con la forma tipica del genere epico, e cioè le ottave classiche, la campagna di Russia, e che costituisce un autentico capolavoro della letteratura romanesca.

Arrivato alla sua 11° edizione, il ciclo di incontri Leggere leggeri all’ora del tè costituisce una presenza costante e importante nel panorama delle iniziative culturali. Nel titolo si sintetizza il senso degli incontri: “Leggere leggeri”, e cioè incontrare testi della grande letteratura di tutti i tempi, in lingua e in dialetto, appunto con leggerezza, che «non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto» (Calvino), ed entrarci dentro profondamente a partire dall’assoluto rispetto della pagina. Il professore introduce, ricorda gli elementi fondamentali, le curiosità, i contesti; l’attore interpreta, entra nel testo, lo ritrova, sempre rispettandolo nella sua integrità. Un’ora e mezza di scoperte e rivisitazioni, di emozioni e di risate, di riflessioni e di incontri. Incontri col testo, incontri con se stessi. Memorie e invenzioni, domande e talvolta anche risposte.

Info: Programma Leggere leggeri all’ora del tè 2024

Contatti:associazionegruppologos@gmail.com tel. 328.3893642