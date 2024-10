Alle ore 17.10 Ca. sono state inviate le APS 16 A e 33 A in localitá Segni per la ricerca di 4 persone, una delle quali riferiva infortunio ad una gamba. A causa della zona impervia, la Sala Operativa inviava in ausilio l’elicottero Drago VF 156.

Il personale elisoccorritore dopo aver individuato le quattro persone ha effettuato manovra di recupero dell’infortunato assicurandolo al personale sanitario. Non ci sono ulteriori feriti.