Controlli ad Artena e Colleferro: otto persone denunciate e multate

Proseguono incessanti i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che, nelle ultime ore, hanno svolto servizi di prevenzione, effettuando diverse attività con numerose gazzelle dislocate nel centro di Artena e Colleferro.

I controlli ad Artena e Colleferro

I controlli del territorio messi in campo dai Carabinieri, si inseriscono in un più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, finalizzato a prevenire i reati connessi alla movida, all’uso di droga e alcool, e alla circolazione più sicura. I controlli hanno riguardato non solo i locali pubblici di entrambi i centri che, nel week end, sono stati presi d’assalto da centinaia di giovani provenienti anche dai vicini comuni della provincia di Frosinone, ma anche le arterie principali che conducono nei luoghi di aggregazione e di divertimento.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato 5 persone per guida in stato di ebrezza alcolica. In particolare una 22enne romana è risultata avere un tasso alcolemico 5 volte superiore alla soglia minima mentre, un 35enne di Tivoli, un 24enne di Segni e un 30enne di Anagni si sono rifiutati di sottoporsi all’alcool test quindi per loro è scattato il ritiro immediato della patente come previsto dal codice della strada.

Nel mirino dei Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano è finito un 22enne, denunciato poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm., che è stato sequestrato.

Il bilancio complessivo dei controlli dei militari è di 97 persone identificate, 86 veicoli controllati, di 7 persone sottoposte agli arresti domiciliari, nonché di 2 perquisizioni e di 5 patenti di guida ritirate.

Nel medesimo contesto sono state elevate 5 sanzioni amministrative nei confronti di automobilisti indisciplinati, di cui 4 per l’utilizzo del telefono alla guida, per un importo complessivo pari a 700 euro, con la decurtazione di 20 punti sulla patente.

I militari della Stazione Carabinieri di Artena, a seguito di mirati controlli eseguiti con personale della società e- distribuzione hanno denunciato 2 persone, due 50enni del posto poiché alimentavano le proprie abitazioni tramite allaccio abusivo alla rete elettrica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.