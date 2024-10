Sospesa l’area pedonale domenicale a Frosinone Alta, in corso della Repubblica, nel tratto compreso da Piazzale Vittorio Veneto a Largo Giovanni Amendola ed in Via Fratelli Maccari.

Il provvedimento

Il provvedimento, valido fino a diversa disposizione, è stato adottato dall’amministrazione mediante delibera di giunta ad hoc.

“L’iniziativa – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – è stata presa anche alla luce della recente inaugurazione della rinnovata Piazza Norberto Turriziani, che garantisce, unitamente a Piazza Vittorio Veneto, la presenza di una vasta area pedonale nel centro storico. Un ringraziamento – ha concluso l’assessore Testa – va rivolto al Comando di Polizia locale che ha tradotto con solerzia l’atto di indirizzo della giunta”.