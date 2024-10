Cassino. Droga e soldi in uno stabile abbandonato: arrestato

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio della Polizia di Stato, nella città di Cassino, è stato arrestato un uomo che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Droga a Cassino: arrestato un uomo. I controlli

Il soggetto, intercettato e fermato, in un luogo impervio e, precisamente, in uno stabile in evidente stato di abbandono e solitamente frequentato da pusher, è stato trovato in possesso di hashish per un quantitativo di oltre 500 grammi, di una somma di denaro ammontante a 4.340 euro, nonché di un bilancino di precisione presumibilmente utilizzato per la preparazione delle dosi.

L’attività dei poliziotti del Commissariato cittadino è proseguita nella perlustrazione della zona adiacente allo stabile, permettendo il recupero ed il successivo sequestro di circa 160 grammi di hashish e 42grammi di marijuana.

Si procede a carico di ignoti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.