Caos treni, Codici chiede il rimborso integrale del biglietto

Richiesta di rimborso o di conciliazione. Sono le strade che si possono percorrere in caso di ritardi o cancellazioni nel trasporto ferroviario.

Rimborso per il caos treni di oggi: la richiesta di Codici

Situazioni che si verificano sempre più frequentemente, come dimostra il caos che si è registrato questa mattina, quando un guasto nelle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria.

Pesantissime le ripercussioni per i viaggiatori, per i quali l’associazione Codici chiede il rimborso integrale del biglietto.

Le dichiarazioni

“Si è registrata l’ennesima giornata da incubo per chi si sposta in treno – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e questa volta quanto accaduto non può essere sanato applicando solamente il regolamento europeo. Alla luce dei pesanti ritardi che si sono registrati sulla rete ferroviaria e delle conseguenze per chi, ad esempio, doveva recarsi al lavoro e non l’ha potuto fare, è doveroso riconoscere il rimborso totale del costo del biglietto”.

Gli Sportelli dell’associazione Codici sono a disposizione dei viaggiatori coinvolti dal caos treni di questa mattina. È bene sapere che il primo passo da compiere, in caso di ritardi o cancellazioni, è quello del reclamo. È importante fornire tutte le informazioni necessarie per indicare l’identità del viaggiatore, i dettagli del viaggio e le modalità di accredito dell’indennizzo. Nel caso di rimborso negato o di attesa prolungata dello stesso, si può ricorrere alla conciliazione attraverso un’associazione dei consumatori. Gli indennizzi variano in base all’entità del ritardo. Quel che è certo è che la norma prevede che i passeggeri siano informati sulle variazioni al servizio di trasporto, come appunto ritardi e cancellazioni, in maniera tempestiva, ricevendo anche assistenza per corse alternative e riprogrammazione del viaggio, oltre a pasti, bevande ed eventuale sistemazione in albergo.

Come detto, in considerazione del caos generato dal guasto di questa mattina, si ritiene doveroso riconoscere il rimborso integrale del biglietto. I passeggeri colpiti dai disagi odierni possono richiedere l’assistenza dell’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org

Foto di repertorio