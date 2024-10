Roma, cavallo investito da NCC: “Basta botticelle”

Un NCC ha investito un cavallo a Roma, colpendo la ruota della botticella: un altro episodio che fa riflettere sull’impiego degli animali sulle strade capitoline.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dalla Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

La nota stampa sull’episodio

“Ancora un episodio che invita a riflettere sulla necessità di dire ‘stop’ alla circolazione di cavalli e botticelle nella Capitale.

Lunedì 30 settembre, nel cuore della città, in largo Corrado Ricci, un NCC ha investito un cavallo colpendo la ruota della botticella guidata dall’animale. Fortunatamente, per il cavallo – che è stato immediatamente visitato e medicato da un veterinario del Comune di Roma – solo qualche escoriazione” È quanto dichiara in una nota Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

“Il tema delle botticelle, soprattutto a Roma, è molto sentito perché è inaccettabile che questi animali siano costretti a trainare carrozze nel traffico cittadino, sotto il sole e la pioggia e con qualsiasi temperatura. Per questo, in qualità di Garante, insieme all’Assessora Sabrina Alfonsi e ai vetturini abbiamo aperto un tavolo per trasformare le licenze per la guida delle botticelle in licenze per taxi o vetture elettriche. Vogliamo evitare il rischio che gli animali possano incorrere, come purtroppo già successo, in incidenti che siano causa di lesioni o addirittura di morte”, conclude la Prestipino.

Foto di repertorio