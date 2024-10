I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato una 20enne, gravemente indiziata di furto aggravato di capi di abbigliamento all’interno di un’attività ubicata nell’Outlet di Valmontone.

Ancora un episodio di taccheggio all’Outlet di Valmontone: arrestata una 20enne. Intervengono i Carabinieri

Secondo la denuncia del titolare dell’esercizio commerciale, la donna, arrivata dalla provincia di Latina, si è recata all’interno del negozio con una borsa schermata prelevando alcuni capi di abbigliamento esposti sugli scaffali.

Dopo aver staccato i cartellini con i dispositivi antitaccheggio, sarebbe uscita dall’attività eludendo il controllo del sistema antitaccheggio. Questa operazione non è sfuggita al personale della sicurezza dell’Outlet che ha allertato i Carabinieri della Stazione di Valmontone.

Dopo pochi minuti i militari sono intervenuti ed hanno fermato la donna che a seguito della perquisizione personale, ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, dal valore complessivo di euro 350, e di restituirla all’avente diritto. La borsa schermata utilizzata per mettere a segno il furto è stata sequestrata.

Per la 20enne è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato, che è stato convalidato dal Tribunale di Velletri che ha così disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni.

É importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, l’indagata deve considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in un dispositivo di prevenzione più ampio che mira al contrasto del fenomeno dei furti nelle attività commerciali, avvalendosi della collaborazione del personale preposto alla sicurezza.

Foto di repertorio