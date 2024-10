Nemi al centro della XXV Edizione della Mezza Maratona dei Castelli Romani

Il cuore pulsante dell’evento sportivo del 13 ottobre 2024 per festeggiare i 40 anni dall’istituzione del Parco Regionale dei Castelli Romani.

Il Comune di Nemi si conferma protagonista assoluto della XXV edizione della Mezza Maratona dei Castelli Romani, che si terrà il prossimo 13 ottobre.

Con partenza e arrivo fissati nella suggestiva Piazza Umberto I, Nemi si pone al centro di questa attesa manifestazione sportiva, una delle più importanti e longeve del territorio. L’evento è organizzato dall’Associazione Amici del Parco dei Castelli Romani in collaborazione con il Comune di Nemi, che guida l’iniziativa, e con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei comuni di Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri e Genzano di Roma e sponsorizzata dalla bcc Colli Albani.

Questa XXV edizione non solo valorizza Nemi come punto nevralgico della gara, ma permette di far conoscere a livello nazionale ed internazionale la bellezza paesaggistica e storica del borgo, tra i più affascinanti dei Castelli Romani. La gara, che partirà alle ore 9:00 da Nemi, si snoderà lungo un percorso che tocca alcuni dei punti più panoramici della zona, regalando agli atleti una sfida sportiva immersa in un contesto naturale unico.

Gli atleti percorreranno strade iconiche come la via Galleria di Sotto e la Galleria di Sopra, passando lungo le Vie Appia e dei Laghi, con panorami mozzafiato sui laghi di Nemi e Castel Gandolfo. Il tracciato, tecnicamente impegnativo e caratterizzato dai saliscendi tipici della morfologia dei Castelli Romani, offrirà agli atleti uno scenario unico, dove la bellezza naturale e il patrimonio storico allieteranno le fatiche della gara.

Eventi Collaterali

Oltre alla tradizionale Mezza Maratona, l’edizione di quest’anno prevede due importanti eventi collaterali:

Corsa podistica agonistica di 10 km: un percorso che attraverserà Nemi, includendo un suggestivo tratto lungo il lago, e Genzano di Roma.

Passeggiata di 5 km: un evento non competitivo, aperto a tutti, con partenza dal Museo delle Navi Romane di Nemi e arrivo nel centro storico del paese.

Il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha dichiarato:

“Siamo particolarmente fieri di ospitare questa storica manifestazione nella nostra cittadina. La Mezza Maratona dei Castelli Romani è un’occasione unica per far scoprire a centinaia di atleti e appassionati la straordinaria bellezza del nostro territorio. Nemi è al centro di questo evento, che coinvolge tutto il comprensorio dei Castelli, e siamo certi che sarà un giorno di sport e condivisione per tutta la comunità. La venticinquesima edizione rappresenta un traguardo importante e un’opportunità per valorizzare il nostro patrimonio naturalistico e culturale a cui teniamo moltissimo e lavoriamo costantemente per difenderlo e proteggerlo con attenzione particolare all’ambiente. ”

Si prevede la partecipazione di centinaia di atleti provenienti non solo dal Lazio, ma da tutta Italia, che contribuiranno a rendere questa giornata un momento indimenticabile per il territorio dei Castelli Romani.

Comune di Nemi

Associazione Amici del Parco dei Castelli Romani