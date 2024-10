Ciampino, pacchi alimentari per bambini e famiglie

Proseguono le attività a supporto delle famiglie in difficoltà sul territorio comunale. Per il secondo anno consecutivo l’associazione “Giuliano Larosa – Liberi di Volare” rinnova la donazione di derrate alimentare al Comune di Ciampino.

Dettagli e dichiarazioni

I generi alimentari verranno distribuiti alle famiglie seguite dai Servizi sociali comunali e consegnati grazie al prezioso supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile “Adolfo Aceti”.

“Un circolo virtuoso che si rinnova ogni anno e che dimostra il grande cuore della famiglia Larosa che non smette mai di adoperarsi per il prossimo – commenta la vice Sindaca Alessandra Mantuano, Assessora alle Politiche sociali – Il loro lavoro innesca un meccanismo di generosità che parte dai cittadini e ritorna ai cittadini, aiutando chi si trova in un momento di difficoltà. I pacchi alimentari saranno consegnati ai nuclei familiari indigenti, attraverso la sinergia ormai consolidata tra la Polizia Locale, il gruppo comunale di Protezione Civile ‘Adolfo Aceti’ e gli uffici dei Servizi Sociali. Ringraziamo l’associazione ‘Giuliano Larosa – Liberi di Volare’ per la fiducia e la sensibilità che da sempre ci dimostra”.