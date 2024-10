Roma, Open Day Carta d’identità elettronica nel weekend: le info

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 5 e 6 ottobre con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi II e XIV nella giornata di sabato 5 ottobre e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 6 ottobre.

I dettagli

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 4 ottobre alle ore 09.00 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ).

Le dichiarazioni

“Anche in questo fine settimana del mese di ottobre, ci sarà il consueto appuntamento con l’Open Day per il rilascio della CIE: questo weekend sarà possibile ricevere, con prenotazione, oltre 500 richieste. Un ringraziamento sentito va agli ufficiali d’Anagrafe, ai Municipi e ai Dipartimenti capitolini competenti, impegnati da più di due anni nelle aperture degli Open Day”, ha commentato l’assessore capitolino alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci.

Le info

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI E DEGLI EX PIT COINVOLTI

SABATO 5 OTTOBRE 2024

MUNICIPIO II: la sede di via Dire Daua 11 sarà aperta sabato 5 ottobre dalle ore 8 alle 13.

MUNICIPIO XIV: la sede di piazza Santa Maria della Pietà 5 sarà aperta sabato 5 ottobre dalle ore 9 alle 16.30.

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT

SABATO 5 E DOMENICA 6 OTTOBRE 2024

Piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52: sabato 5 ottobre 8.30-16.30, domenica 6 ottobre 8.30-12.30.

Foto di repertorio