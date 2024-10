Dal 2021, presso gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, è attivo un servizio fondamentale per la salute cardiaca dei più piccoli: l’ambulatorio di Cardiologia Pediatrica afferente alla Uoc di Cardiologia diretta dal dottor Natale Di Belardino, un punto di riferimento per le famiglie del territorio. Grazie alla dedizione dello staff e alla crescita costante della domanda, il servizio si è affermato come un punto di riferimento per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie cardiache nei bambini.

Come Funziona il Servizio

L’ambulatorio, aperto al CUP (Centro Unico di Prenotazione) da aprile 2021, è disponibile una volta a settimana, il martedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 20:00.

Le prestazioni offerte hanno subito un incremento notevole nel corso degli anni, fino a raggiungere quasi 1000 visite all’anno. Ogni martedì vengono effettuate tra 20 e 30 visite, segno di quanto il servizio sia apprezzato e richiesto.

A dirigere l’ambulatorio è la cardiologa dottoressa Natalia Petrini insieme alle infermiere Daniela Romagnoli e Patrizia De Stefani, il cui lavoro assicura che ogni bambino riceva l’attenzione e la cura necessarie. Le prestazioni includono visite cardiologiche complete, elettrocardiogrammi (ECG) e altre procedure diagnostiche fondamentali per identificare eventuali problemi cardiaci fin dalla tenera età.

Un percorso dedicato per i pediatri del SSN

Oltre alla possibilità di prenotare le visite tramite il CUP, l’ambulatorio ha istituito un percorso diretto per i pediatri del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) del territorio. Questo sistema, noto come “forzatura”, permette di prenotare rapidamente le visite per i bambini che necessitano di controlli cardiologici urgenti o approfonditi, garantendo così una risposta tempestiva alle necessità più delicate.

Negli ultimi anni, l’ambulatorio ha visto una crescita esponenziale delle prestazioni, passando da un numero iniziale di visite limitato a quasi 1000 all’anno. Questo successo è dovuto non solo alla qualità del servizio offerto, ma anche alla crescente consapevolezza dell’importanza di monitorare la salute cardiaca dei bambini. Le visite cardiologiche pediatriche sono essenziali per diagnosticare tempestivamente patologie come aritmie, soffi cardiaci o malformazioni congenite, permettendo un intervento precoce e mirato.

Diversi gli strumenti specifici per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie cardiache nei bambini presenti:

Elettrocardiografo pediatrico (ECG) per registrare l’attività elettrica del cuore del bambino e rilevare aritmie, anomalie congenite e altre patologie cardiache. Ecocardiografo pediatrico e cicloergometro per test da sforzo pediatrico.

Perché è Importante la Cardiologia Pediatrica?

Il cuore dei bambini è in fase di sviluppo e monitorarlo correttamente può prevenire gravi problemi in futuro. Le patologie cardiache infantili, se non diagnosticate e trattate per tempo, possono compromettere la qualità della vita dei bambini, ma con un servizio come quello degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, i genitori possono contare su un’assistenza specialistica di alto livello. Questo servizio rappresenta una garanzia per la salute cardiaca dei più piccoli, offrendo ai genitori un supporto prezioso e rassicurante.

Un Servizio al Servizio della Comunità

Grazie all’impegno della dottoressa Petrini e del suo team, l’ambulatorio cardiologico pediatrico è un esempio di eccellenza sanitaria sul territorio di Anzio e Nettuno. Il continuo aumento delle visite conferma l’importanza di questo servizio, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e dei pediatri locali.

Per chiunque abbia necessità di un controllo cardiologico pediatrico, l’ambulatorio è aperto ogni martedì pomeriggio e offre un servizio specializzato e accessibile a tutti, garantendo un’attenzione scrupolosa alla salute dei bambini e una risposta rapida alle necessità più urgenti.

In un contesto dove la prevenzione è fondamentale, il lavoro dell’ambulatorio cardiologico pediatrico si rivela non solo prezioso, ma vitale per il futuro di molti piccoli pazienti.