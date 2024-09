Colleferro, mostra su Matteotti dal 4 ottobre: i dettagli

Dal 4 ottobre al 3 novembre, la nuova area espositiva in corso Garibaldi 22, nel prestigioso palazzo sede del Consiglio Comunale, apre le porte all’evento MATTEOTTI CHI? un filo rosso lungo cento anni – ARTE PER LA MEMORIA

MATTEOTTI CHI?

Mito, eroe nazionale, simbolo della difesa coraggiosa dei valori di democrazia e libertà.

Eppure, in molti non lo conoscono o lo ricordano unicamente in relazione alla sua morte violenta.

L’evento nasce per far conoscere Giacomo Matteotti anche ai più giovani e condividere la sua eredità.

UN FILO ROSSO LUNGO CENTO ANNI

A cento anni dal sacrificio di Matteotti un mese intero dedicato a incontri, mostre ed esperienze artistiche relazionali per non interrompere il filo della memoria.

Il filo rosso è quello dell’opera che apre il percorso espositivo e che conduce alle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella dichiarazione del 10 giugno 2024.

Il filo prosegue tra le pagine della graphic novel TEMPESTA e poi corre tra le opere, i pensieri e le parole degli artisti in mostra.

Il filo rosso cuce insieme, unisce, collega visioni e pensieri.

ARTE PER LA MEMORIA

Un contenitore d’arte grande quanto la città di Colleferro, con il suo spazio espositivo, la biblioteca, le scuole, l’auditorium, sarà popolato da mostre d’arte, proiezione di film, presentazione di libri, performance musicali e teatrali, conferenze, laboratori di teatro della memoria, mostra itinerante della graphic novel ‘Tempesta’, realizzazione di un’opera di street art relazionale da parte degli studenti delle scuole superiori accompagnati da street artist e tanto altro ancora.

MOSTRA D’ARTE A PALAZZO

La mostra d’arte nel Palazzo espositivo presenterà opere di artisti contemporanei che, ispirati dalla figura di Matteotti e dai valori di giustizia e libertà che rappresenta, offriranno interpretazioni personali e innovative. Le opere in esposizione spazieranno tra pittura, scultura, incisioni, fotografia e installazioni, creando un dialogo tra passato e presente.

Visitatori di tutte le età saranno invitati a immergersi in un percorso espositivo che stimola la riflessione e il dibattito, in un momento in cui i valori democratici sono da custodire e difendere.

GLI ARTISTI IN MOSTRA

Vittoria Andreacchi, Gabriele Agostini, Anderson Josè Diaz Arenas, Luis Alberto Alvarez Solis, Arvedo Arvedi, Flavia Attili, Eclario Barone, Sabina Bernard, Stefano Bove, Stefano Borgi, Luisa Briganti, Luigi Caflisch, Claudia Catalano, Valeria Cademartori, Aldo Carlan, Loris Carlan, Silvia Capretti, Simona Caprioli, Vincenzo Corsi, Stefania Cuozzo, David D’Amore, Giorgia De Micheli, Alberto Di Leo, Marco Di Meo, Carlo D’Orta, Martina Donati, Ambra Ferrari, Giovanni Frangi, Andrea Giuliani, Chiara Manca, Valentina Marino, Claudio Marini, Sara Marcelletti, Daniela Mastrangelo, Parsa Masoudifar, Giorgia Marzi, Rossella Menichelli, Emanuela Mentuccia, Marina Mingazzini, Patrizia Micoli, Beatrice Morsilli, Antonella Mosca, , Giorgio Negrin, Giacomo Perna, Alfredo Pini, Gabriella Pitarresi, Ilaria Rezzi, Jacopo Ravenna, Daria Salerni, Katia Rossi, Lavinia Giada Santandrea, Alessia Severi, Azadeh Shirmast, Roberto Suriano, Daniela Tollis, Pamela Treppiccioni, Diletta Ugolini, Giulio Xie Giovanni Zardinoni.

PATROCINI E COLLABORAZIONI all’evento:

Camera dei Deputati Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Comune di Fratta Polesine, Comitato provinciale Polesano per le celebrazioni Matteotti 1924/2024, Anpi Provinciale Roma, Anpi staffetta partigiana Colleferro, Accademia di Belle Arti di Roma, Fondazione Giacomo Matteotti Roma, Claudio Modena, Luciano Zerbinati e Fondazione Villa Morosini Polesella Rovigo, Associazione Veneti a Roma, Associazione Csf Adams di Roma, Associazione Corale polifonica GB Martini di Colleferro, Accademia Musicale Ars nova di Colleferro, Scuole superiori Colleferro IPIA Paolo Parodi Delfino , Liceo Guglielmo Marconi, ITIS Stanislao Cannizzaro, Gruppo di lavoro Arte per la Memoria .

Date Inizio eventi e mostra d’arte 4 ottobre alle ore 17:00

Presso Spazio espositivo Palazzo del Consiglio Comunale, Corso Giuseppe Garibaldi 22, Colleferro

Orari di apertura dal mercoledi al giovedì ore 9,00 -12,00 / 15,00 – 18,00 venerdì, sabato e domenica ore 10,00 – 13,00 / 16,00 – 19,00

A breve maggiori informazioni sugli eventi e su tutte le iniziative che si svolgeranno durante il mese in tutta la città.