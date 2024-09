Frosinone, tre appuntamenti sul cambiamento climatico

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Circolo Legambiente di Frosinone sui prossimi tre incontri che verteranno sul cambiamento climatico: ecco tutti i dettagli.

I dettagli sugli eventi

Dopo un’estate rovente come non mai e un inizio autunno caratterizzato da alluvioni devastanti in Italia e in Europa, non si può non parlare di cambiamenti climatici, del perché li si nega o minimizza, delle azioni da mettere in atto per contrastarli e delle ragioni per cui non stiamo facendo abbastanza, come la scienza incessantemente ci ricorda.

Il Circolo Legambiente di Frosinone vuole dare il suo contributo per una efficace divulgazione nella nostra città della tematica più rilevante di questo secolo, e lo farà nel mese di ottobre con un ciclo di tre incontri pubblici che avranno come ospiti esponenti di spicco del giornalismo, della politica e del mondo ambientalista.

L’iniziativa beneficia del gradito patrocinio della Città di Frosinone.

Di seguito un breve profilo degli ospiti, che dialogheranno con Stefano Ceccarelli e Marina Testa.

Stella Levantesi

Giornalista, fotoreporter e autrice. Ha scritto “I bugiardi del clima” (Laterza, 2021). Si è formata alla scuola di giornalismo della New York University. Oggi collabora con testate italiane e internazionali e il suo lavoro è stato pubblicato fra gli altri su The Guardian, The New Republic, Internazionale, DeSmog, 7 Corriere, Wired, LifeGate, Domani. È autrice di “Gaslit”, una rubrica mensile su DeSmog. Si occupa in particolare di ambiente e crisi climatica, ed è specializzata nel negazionismo del cambiamento climatico e nella disinformazione sul clima. Stella è una speaker TEDx e il suo TED Talk sul negazionismo climatico si intitola “The dominance illusion: chi mente sul clima e perché”.

Francesco Ferrante

Ecologista, Vicepresidente di Kyoto Club dal 2009, Senatore della Repubblica dal 2006 al 2013, Direttore generale di Legambiente dal 1995 al 2007, Membro del Comitato Scientifico di Next Economia, Vicepresidente del Coordinamento Free (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), Senior partner di eprcomunicazione. È stato uno dei fondatori di Green Italia. Si occupa principalmente di transizione energetica ed economia circolare.

Giuseppe Onufrio

Direttore esecutivo di Greenpeace Italia dal 2009. Fisico di formazione, si è occupato di analisi ambientale dei cicli energetici e tecnologici e di politiche energetiche. Attivista ambientalista, dagli anni ’70 ha alternato l’attività di ricercatore con l’impegno per il Pianeta a tempo pieno. È autore e coautore di una cinquantina tra pubblicazioni, articoli e contributi a rapporti scientifici.

Auspichiamo un’ampia partecipazione da parte dei cittadini e invitiamo i media locali a condividere l’iniziativa.

Stefano Ceccarelli – Presidente Circolo Legambiente “Il Cigno” di Frosinone APS

