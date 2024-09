Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Fonte Nuova, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Ecco cosa emerge dai controlli

Nel corso delle attività, svolta nel fine settimana, i Carabinieri hanno arrestato un 20enne italiano per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a bordo di autovettura a noleggio, alla vista degli operanti ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma è stato prontamente bloccato dai Carabinieri. Il giovane è stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina, divisi in 19 dosi, nonché contante per 330 euro, probabile provento dell’attività illecita di Euro 330. Il 20enne è stato così arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Nel corso dei controlli sono stati denunciati due giovani, rispettivamente di 20 e 26 anni, poiché gravemente indiziati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, il 20enne è stato sorpreso con 2,3 grammi di cocaina, suddivisi in 3 dosi, mentre il 26enne aveva presso la sua abitazione 14 grammi di marijuana già essiccata e, nel giardino, due piante dello stesso stupefacente, in ottimo stato vegetativo, dell’altezza di 1,10 e 1,50 metri.

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, unitamente a militari del N.I.L., del NAS e del Reparto Tutela agroalimentare di Roma, hanno anche proceduto ad una serie di ispezioni presso die ristoranti e un bar della zona, verificando il rispetto della normativa sia in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro che nel campo igienico-sanitario. All’esito dei controlli, sono state riscontrate irregolarità nel rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP e nella tracciabilità degli alimenti, che hanno portato a sanzioni per un importo complessivo di 7.000 euro e al sequestro di 55 kg di alimenti.

Altre 12 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 200 persone e controllato 150 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 1.100 euro.