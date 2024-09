Nel corso dei servizi antidroga predisposti dal centro storico alle periferie, dal Comando Provinciale di Roma, nel giro di pochi giorni, i Carabinieri, su disposizione della Procura di Roma, hanno messo in campo una serie di servizi antidroga che hanno portato all’arresto di 30 persone, tutte gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli antidroga a Roma: 30 arresti dal centro alla periferia

I dettagli sugli interventi dei Carabinieri

A Ponte Sisto, luogo frequentato da giovani e turisti nell’ambito della movida, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno arrestato in flagranza due cittadini marocchini di 31 e 38 anni, fermati subito dopo aver ceduto dello stupefacente ad un giovane acquirente, poi segnalato al Prefetto.

I controlli eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere, invece, hanno portato all’arresto di 4 persone, tutte gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Di queste, un cittadino originario del Bangladesh, arrestato per la seconda volta in piazza Trilussa, per spaccio di sostanze stupefacenti, nel giro di due giorni. Anche una donna romana di 30 anni non è sfuggita all’attenzione dei militari, arrestata dopo essere stata vista cedere, in cambio di denaro, alcune dosi di hashish ad un uomo in piazza Trilussa.

Da un controllo poi esteso presso l’abitazione della donna, i militari hanno trovato nella sua camera da letto, 27 semi di marijuana, 2 coltelli e un bilancino di precisione. Sempre gli stessi Carabinieri di Trastevere, in distinte operazioni, hanno arrestato due cittadini egiziani; un 19enne fermato in piazza Trilussa mentre consegnava alcune dosi di stupefacenti; un 61enne fermato in viale dei Quattro Venti, trovato in possesso di 26 grammi di hashish, 10 grammi di eroina, 3 grammi di cocaina, 73 grammi di anfetamine, 174 grammi di sostanze da taglio, materiali da confezionamento e 815 euro in contanti.

Nel quartiere “Don Bosco” e “Quarticciolo”, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina e del Nucleo radiomobile, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, in distinte operazioni, 8 persone e sequestrato complessivamente oltre 20 grammi di cocaina, 16 grammi di hashish, 6 grammi di crack e 1325 euro in contanti.

Ulteriori 11 persone sono state arrestate dai Carabinieri delle Compagnie di Roma San Pietro, Roma Montesacro e della Stazione di Roma Tor Vergata, in seguito ai continui controlli disposti dal Comando Provinciale di Roma, finalizzato ad arginare il fenomeno dell’attività di spaccio nei i quartieri della Capitale.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.