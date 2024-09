Gorga, prevenzione truffe: i Carabinieri incontrano gli anziani

Ieri mattina, presso la Sala Consiliare del Comune del Comune di Gorga, i Carabinieri della locale Stazione, alla presenza del Sindaco, del Consigliere delegato alle politiche Sociali e del presidente del Centro Sociale Anziani, hanno fornito consigli utili agli anziani per evitare le truffe.

I dettagli sull’incontro

All’incontro hanno partecipato circa 20 persone. L’evento è stato molto apprezzato dalla comunità di anziani facenti parte della c.d. terza età poiché oltre ai consigli utili forniti dai Carabinieri è stata anche un’occasione per dialogare con loro, che spesso restano vittime proprio per la loro minore capacità di difesa, per confrontarsi con lo scopo di rafforzare la reciproca fiducia e indurli a segnalare ai numeri di emergenza eventuali tentativi di truffa commessi telefonicamente.

I Carabinieri hanno illustrato le principali tecniche e i raggiri utilizzati dai truffatori per entrare nelle abitazioni, fornendo loro quale comportamento assumere in caso di situazioni sospette. A tal proposito hanno distribuito un volantino riepilogativo dei consigli contenente i numeri di emergenza da chiamare in caso di necessità.

Tali incontri sulla tematica delicata continueranno nei prossimi giorni fra i cittadini e i Comandanti di Stazione del Comando Provinciale Carabinieri di Roma con lo scopo di favorire il dialogo in famiglia, tra giovani e anziani, ed attuare una sensibilizzazione preventiva soprattutto nell’ambiente domestico.