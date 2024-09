Alatri, ubriaco danneggia un’auto in sosta

I Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri (FR) hanno ritirato la patente di guida ad un 48enne per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Alatri, ubriaco danneggia un’auto: patente ritirata, scattata anche la denuncia

L’uomo nei giorni scorsi, mentre percorreva la S.R. 155 del comune di Alatri, alla guida del proprio veicolo BMW, perdeva il controllo del mezzo andando a collidere contro altra autovettura ferma in sosta sul lato della strada.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico superiore di 5 volte il limite consentito dalla Legge.

Oltre al ritiro immediato della patente di guida, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.