Roma, prorogata al 3 ottobre la scadenza del Bando del Servizio Civile Universale

C’è quasi un’altra settimana di tempo per candidarsi a partecipare al bando del Servizio Civile Universale diretto a ragazzi dai 18 ai 28 anni.

I dettagli

Posticipati a giovedì 3 ottobre (ore 14) i termini per inviare la domanda e partecipare alla selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica.

Sono 12 i progetti previsti da Roma Capitale, ideati in collaborazione con il Ministero dello Sport e Giovani, suddivisi in diversi programmi, che coinvolgeranno 162 vincitori. I giovani saranno impegnati per 12 mesi con un orario di servizio di 25 ore settimanali ed un rimborso di 507,30 euro mensili.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per usufruire della consulenza di orientamento dell’Ufficio Servizio Civile di Roma Capitale inviare una mail all’indirizzo serviziocivile@comune.roma.it

Sul portale istituzionale di Roma Capitale, inoltre, informazioni sui progetti e sul numero di volontari coinvolti.

Foto di repertorio