Cassino, anziana derubata nel parcheggio di un centro commerciale

Nella mattinata di sabato 22 settembre 2024, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Cassino, in collaborazione con il personale del locale Commissariato di P.S., che ne aveva diramato le ricerche, a conclusione di accertamenti di polizia giudiziaria, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica della Città Martire tre uomini ed una donna, già noti alle forze dell’ordine, di età compresa tra i 31 e 65 anni, poiché autori, in concorso, di furto con destrezza in danno di una 80enne residente a Cassino.

Cassino, anziana di 80 anni derubata nel parcheggio di un centro commerciale: ecco la vicenda e l’intervento dei Carabinieri

Il quartetto, nel pomeriggio del giorno precedente, nel parcheggio esterno del centro commerciale “Gli Archi”, dopo aver distratto con un banalissimo pretesto la vittima intenta a caricare la spesa sulla sua autovettura, si impossessavo della borsa contenente danaro contante, un telefono cellulare, documenti personali e varie carte di credito, che l’anziana aveva momentaneamente appoggiato sul sedile anteriore.

I ladri poi sono fuggiti a bordo di un’utilitaria che a seguito di ricerche diramate dalla centrale operativa del Commissariato di P.S. di Cassino, che per primo aveva ricevuto dalla vittima la notizia dell’evento, è stata rintracciata dai militari della Sezione Radiomobile nel parcheggio del centro commerciale “Panorama”, con a bordo i quattro cittadini stranieri.

All’esito di un’immediata perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto la borsa con all’interno l’intera refurtiva sottratta poco prima alla donna. I quattro soggetti, pertanto, sono stati condotti presso gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto della volante del locale Commissariato.

Al termine delle formalità di rito, gli autori del furto sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. di Cassino e notificato loro l’avvio di procedimento finalizzato all’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Cassino. Alla vittima, invece, è stata restituita l’intera refurtiva.

Prosegue l’impegno degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino che in collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio svolgono quotidianamente attività di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, con particolare riferimento al contrasto dei reati predatori in danno delle fasce più deboli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.