Il 27 settembre 2024, presso i Musei Civici di Velletri, aprirà al pubblico la mostra diffusa di arte contemporanea “Planiverso / Se il nostro spazio fosse l’ombra di un altro”, a cura di Gabriele Perretta.

I dettagli

Nello specifico, alle ore 17:00 è prevista una conferenza nei locali del Museo Archeologico “O. Nardini”, dove il curatore illustrerà la mostra diffusa insieme al Direttore dei Musei Civici, la dott.ssa Raffella Silvestri; mentre alle18.00 ci sarà l’inaugurazione. Tra gli artisti protagonisti sono presenti Vincenzo Pennacchi con “Cronaca a N! dimensioni”, Claudio Spoletini con “Ellis” e il Group Exhibition con “Fare i conti con Anfibio”, di Maura Banfo, Davide Bramante, Rubina Brugugnoli, Annalaura di Luggo, Francesco Impellizzeri, Pierpaolo Lista, Brunella Longo, Shirin Neshat, Cindy Sherman, Francesca Woodman. La mostra si svolgerà presso l’Area Archeologica delle SS. Stimmate, il Museo Archeologico “O. Nardini” e il Museo Geopaleontologico e Preistoria dei Colli Albani. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 3 novembre 2024.

Questo evento si inserisce nella più ampia categoria delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), che rappresentano il più ampio evento culturale a livello europeo, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini al patrimonio culturale condiviso, promuovendone la conoscenza e la partecipazione attiva alla sua tutela e trasmissione alle future generazioni.

In Italia, come ormai da tradizione, numerosi luoghi della cultura aderiscono ogni anno, tra cui musei, gallerie, parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche e archivi, offrendo una vasta gamma di eventi culturali. Infatti, le Giornate Europee del Patrimonio danno vita a un racconto collettivo che riflette la ricchezza e la diffusione del patrimonio culturale italiano.

In questo contesto i Musei Civici di Velletri saranno aperti dalle ore 14:00 alle 21:00. Essendo il tema dell’edizione 2024, delle Giornate “Patrimonio in camminino”, i programmi prevedono: sabato 28 alle ore 16:00 è prevista la visita guidata “L’urbanistica di Velletri attraverso i secoli”; alle 17:30 laboratorio per famiglie con bambini “Un Museo in scatola”; alle 18:30 ci sarà l’itinerario nel centro storico “Le strade nel tempo”; alle 19:30 è prevista la visita guidata “L’Area archeologica attraverso i secoli”, a cura della direttrice dei Musei.

Domenica 29 alle 15:30 ci sarà la visita guidata, in lingua inglese, “One museum, many stories”; alle 16:00 laboratorio per bambini dai 3 anni in su “Gioielli preistorici”; 17:00 ci sarà il gioco a squadre nel Centro Storico “Orientering in città”; alle 18:30 la visita guidata “La Geologia dei Colli Albani”; alle 19:30 ci sarà visita guidata “L’Area archeologica attraverso i secoli”, a cura della direttrice dei Musei.