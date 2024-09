Giornate Europee del Patrimonio 2024, ecco tutti gli eventi a Roma

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, cui la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, anche per questa edizione, aderisce con un ricco programma di appuntamenti gratuiti rivolti a un pubblico di tutte le età.

Il tema di quest’anno, Patrimonio in Cammino, è un invito a riflettere sul valore del nostro patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi come in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture contribuendo alla formazione della nostra identità.

Sabato 28 settembre si parte con due passeggiate nei quartieri di Settecamini e San Giovanni alla scoperta del patrimonio culturale e della storia del territorio, ricostruita insieme ai suoi abitanti. In programma anche due aperture straordinarie, quella di Porta San Paolo, all’inizio della via Ostiense e Porta del Popolo a piazzale Flaminio. Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco una visita guidata consentirà di intraprendere un viaggio nella storia delle tecniche e delle modalità di riproduzione grafica dei monumenti antichi, mentre alla Pinacoteca Capitolina ci si soffermerà sulle opere del Guercino. Al Museo di Roma in Trastevere un focus di approfondimento sarà dedicato alla tecnica dell’incisione, e al Museo di Casal de’ Pazzi i più piccoli potranno scoprire il cammino evolutivo dell’uomo giocando con le PleistOlimpiadi (previste anche per domenica 29).

Un evento speciale avrà luogo alla Galleria d’Arte Moderna dove l’artista Laura VdB Facchini, a partire dall’installazione site-specific À jour, si esibirà in una live performance che omaggia due straordinarie artiste, Flavia Benedetti e Plautilla Bricci, in vario modo legate all’ex complesso monastico di San Giuseppe a Capo le Case, in un avvincente dialogo con lo storico edificio, ora sede della Galleria: un viaggio nella storia del sito monumentale che dal passato si proietta nel presente.

La performance sarà preceduta da una visita condotta dalla stessa artista. In serata. alla Villa di Massenzio, grazie alla nuova illuminazione artistica, il pubblico potrà partecipare a una visita storico-archeologica e naturalistica per scoprire insieme gli animali notturni che popolano l’area.

Domenica 29 settembre sono in programma nuove aperture straordinarie con visite guidate al Sepolcro degli Scipioni, al piccolo Museo del Teatro Argentina e al complesso dei Casali Mellini a Monte Mario, dove sorgeva l’Oratorio della Santa Croce, mentre una passeggiata con la comunità di quartiere porterà alla scoperta del Parco dell’Aqua Virgo a Pietralata.

Sono inoltre previste visite guidate al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco sulle olimpiadi nell’antichità, al Museo delle Mura sull’antica via Appia, al Museo dell’Ara Pacis sul viaggio di Enea e alla Centrale Montemartini sulla storia della centrale termoelettrica. La danza del Saltarello sarà rivissuta con immagini e musica al Museo di Roma a Palazzo Braschi, mentre Paolina Borghese sarà protagonista di un podcast presentato al Museo Napoleonico; appuntamento, infine, alla Villa di Massenzio dove, in serata, sono in calendario una visita guidata e performance di danza contemporanea.

Molti degli incontri prevedono la traduzione in lingua italiana dei segni (LIS) a cura del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

PROGRAMMA

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 10.30 | La Tiburtina in cammino a Settecamini

Passeggiata tra archeologia e storie di quartiere raccontate dai cittadini.

Area archeologica di Settecamini

Appuntamento: via Tiburtina angolo via di Casal Bianco-Chiesetta Sant’Isidoro

Ore 10.00 e 11.30 | Lungo la Via Ostiense: Porta San Paolo (con LIS)

Visita guidata al monumento (apertura straordinaria).

Appuntamento: via Raffaele Persichetti, 3

Ore 10.30 e 12.00 | La restituzione grafica delle antichità

A partire da alcune opere esemplari custodite presso il museo Barracco, la visita ripercorre la storia delle tecniche e modalità di riproduzione grafica dei monumenti antichi nell’ambito degli studi antichistici degli ultimi duecento anni circa.

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco – Corso Vittorio Emanuele II, 168

Ore 11.00 | Porta del Popolo: Roma Sito UNESCO (con LIS)

Visita guidata al monumento, sede del centro di documentazione UNESCO a Roma (apertura straordinaria).

Appuntamento: piazza del Popolo, 11d, nei pressi del fornice di sinistra della Porta, lato piazza del Popolo

Ore 15.00, 16.00, 17.00 | Santa Petronilla slow edition

Approfondimento dedicato a una delle opere più importanti e iconiche tra quelle conservate all’interno della Pinacoteca, il “Seppellimento di Santa Petronilla”, capolavoro di Guercino.

Pinacoteca Capitolina, Musei Capitolini – Piazza del Campidoglio, 1

Ore 15.00, 16.00, 17.00 | Giuseppe Vasi slow edition

Partire da un’opera della collezione per comprendere le diverse tipologie di incisione, anche grazie alla proiezione di un video che illustra le fasi di esecuzione di un’acquaforte settecentesca e di una moderna incisione al laser.

Museo di Roma in Trastevere – Piazza S. Egidio, 1b

Ore 16.00 | Racconti in cammino: quartiere San Giovanni

Passeggiata in un’area del quartiere San Giovanni dove convivono beni culturali e luoghi identitari per la ricostruzione di una memoria collettiva e partecipata.

Appuntamento in via Pescara, 2

Ore 16.30 e 17.30 | PleistOlimpiadi: un cammino senza muri

Alla scoperta del cammino della specie umana attraverso giochi a squadre pensati soprattutto per bambine e bambini con età compresa tra i 4 e 10 anni.

Museo di Casal de’ Pazzi – Via Ciciliano s.n.c., incrocio via Egidio Galbani

Ore 17.00 | Incontro con l’artista Laura VdB Facchini

L’artista Laura VdB Facchini, a partire dalla sua installazione site-specific À jour, eseguirà dal vivo la performance Florilegio. Omaggio a Flavia Benedetti e Plautilla Bricci, un dialogo avvincente fra l’arte contemporanea e l’edificio storico, le donne che un tempo abitavano il monastero e le donne di oggi, l’antica arte del ricamo e gli intrecci in plastica da imballaggio utilizzati dall’artista per rileggere lo spazio del chiostro-giardino del museo. Nella performance l’artista creerà una grande rosa bianca con 20 metri quadri di tessuto di cotone, mentre Massimo Napoli (attore, autore di testi e artista visivo) leggerà un suo testo scritto appositamente per l’occasione, dal titolo La realtà capovolta.

Galleria d’Arte Moderna – Via Francesco Crispi 24

Ore 18.00 | La Villa di Massenzio tra storia e natura

Archeologi ed esperti naturalisti accompagnano il pubblico in un percorso nella Villa di Massenzio alla scoperta del suo patrimonio storico, archeologico e naturalistico.

Villa di Massenzio – Via Appia Antica, 153

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 9.30 | Il Sepolcro degli Scipioni (con LIS)

Visita guidata al monumento.

Appuntamento in via di San Sebastiano, 9

Ore 10.00 e 11.00 | PleistOlimpiadi: un cammino senza muri

Alla scoperta del cammino della specie umana attraverso giochi a squadre pensati soprattutto per bambine e bambini con età compresa tra i 4 e 10 anni.

Museo di Casal de’ Pazzi – Via Ciciliano s.n.c., incrocio via Egidio Galbani

Ore 10.30 | “La tribù dei piedi zozzi” in cammino (con LIS)

Tra passato e presente con gli archeologi e la comunità Patrimoniale di Vigna Mangani alla scoperta di un territorio raccontato dalla “tribù dei piedi zozzi”, così come furono appellati i bambini di Villa Mangani da un giornalista negli anni Quaranta.

Appuntamento: via di Pietralata, angolo via di Vigna Mangani

Ore 10.30 e 12.00 | L’atleta e l’agone nell’arte greca

L’invenzione olimpica ha mosso un’infinità di individui e di Paesi, ha animato i più diversi intelletti ed entusiasmi. Patrimonio universale tutt’ora in cammino.

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco – Corso Vittorio Emanuele II, 168

Ore 11.00 | La Via Appia: passaggi e attraversamenti

Le Mura Aureliane dalla loro costruzione alla trasformazione in spazio museale.

Museo delle Mura – Via di Porta San Sebastiano, 18

Ore 11.00 | Sulle tracce di Enea

Viaggio sulle tracce di Enea nella Roma di Augusto. Partendo da Troia e passando per il mito della fondazione di Roma, raffigurato sui rilievi dell’altare augusteo, si arriva ad una riflessione sul ruolo dell’Ara dedicata dal Senato alla Pace Romana.

Museo dell’Ara Pacis – Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli

Ore 11.00 | Crocevia di culture tra passato e presente

Visita guidata alla Centrale Montemartini, museo ricco di storia, dove passato industriale e carte antica si fondono creando uno spazio inedito in continua evoluzione.

Centrale Montemartini – Via Ostiense, 106

Ore 11.30 | Tutto ebbe inizio il 13 gennaio del 1732 (con LIS)

La storia del teatro Argentina, iniziata 292 anni fa, narrata attraverso la documentazione esposta in un piccolissimo museo nel sottotetto del teatro.

Museo del Teatro Argentina

Appuntamento alla biglietteria del Teatro Argentina

Ore 11.30 | La Chiesetta della Santa Croce a Monte Mario (con LIS)

Apertura straordinaria con visita all’antico complesso monumentale dei Casali Mellini.

Parco di Monte Mario – Viale del parco Mellini, 1

Ore 15.00, 16.00, 17.00 | Saltarello slow edition

I costumi e le tradizioni popolari della Roma del Settecento sono illustrati attraverso la danza del Saltarello protagonista del quadro di Bartolomeo Pinelli. Con accompagnamento musicale dal vivo!

Museo di Roma a Palazzo Braschi – Piazza San Pantaleo, 10 e piazza Navona, 2 – 2° piano, Sala VII-I luoghi della festa

Dalle ore 15.00 alle 18.00 | Paolina Bonaparte Borghese slow edition

Attraverso opere e oggetti esposti, suoni e musica, l’ideatrice del podcast Napoleonica conduce i visitatori alla scoperta di questa affascinante e importante figura di donna della famiglia Bonaparte-Borghese.

Museo Napoleonico – Piazza di Ponte Umberto I, 1 (pianterreno, Sala VI-Paolina)

Ore 18.30 | Itinerari alla ricerca della luce 3

Studi coreografici tra luce e ombre sui temi della guerra e della sopraffazione. Visita guidata al sito in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza.

Villa di Massenzio – Via Appia Antica, 153

Tutte le attività sono gratuite con pagamento del biglietto di ingresso al museo o all’area archeologica secondo tariffazione vigente. L’accesso ai musei, alle mostre e alle aree archeologiche è gratuito per i possessori di Roma MIC Card a eccezione della mostra TEATRO. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma nello spazio espositivo del Museo dell’Ara Pacis. L’accesso è gratuito per tutti nei musei gratuiti: Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo delle Mura, Museo di Casal de’ Pazzi e Villa di Massenzio.

Prenotazione obbligatoria allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale, collegandosi al sito https://cgs.veasyt.com/ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il programma completo su:

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/giornate-europee-del-patrimonio-2024;

https://www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/giornate-europee-del-patrimonio-2024

