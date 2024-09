GLP – tra i leader mondiali nella costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici, data center, energie rinnovabili e tecnologie correlate – annuncia l’inizio dei lavori del G-Park Colleferro 3, nei pressi di Roma, con la posa del primo pilastro del magazzino di grado A che conterà una superficie totale affittabile di 11.000 metri quadrati.

GLP avvia i lavori del nuovo immobile logistico a Colleferro: info e dichiarazioni

Il G-Park Colleferro 3 sorgerà su un terreno di 25.000 metri quadrati in una posizione strategica vicino all’area metropolitana di Roma. L’ubicazione beneficia di un eccellente sistema viario, con accesso diretto all’autostrada A1 per il Sud Italia e facile collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino, l’aeroporto di Ciampino e il porto di Civitavecchia. Data la sua vicinanza al G-Park Colleferro 1 e al G-Park Colleferro 2, il G-Park Colleferro 3 farà parte di un polo logistico, insieme ad altre tre proprietà GLP nella regione. L’edificio è stato certificato come BREEAM Excellent e sarà completato all’inizio del 2025.

L’edificio presenta una serie di caratteristiche ESG: iniziative per l’energia sostenibile, tra cui un tetto predisposto per l’energia solare fotovoltaica e punti di ricarica per veicoli elettrici; è dotato di facciate e tetti altamente isolati, di un sistema di gestione intelligente degli edifici e di contatori per il monitoraggio delle utenze. È previsto un ampio programma di promozione delle specie vegetali autoctone, che contribuirà a preservare la biodiversità locale.

Marco Belli, Country Director di GLP Italia, ha dichiarato: “La costruzione del nostro terzo G-Park a Colleferro amplia la proposta di GLP nell’Italia centrale. Questo sviluppo è stato realizzato per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di potenziali occupanti che cercano immobili flessibili, moderni e geograficamente ben posizionati, con al centro la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e l’integrazione con il paesaggio circostante”.