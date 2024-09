Una storia terribile da Monteverde Vecchio, nella Capitale: tentano il furto in un appartamento ma non riuscendoci, provano a rapire il cane per ricattare poi i proprietari.

La vicenda è stata raccontata da La Repubblica.

Monteverde Vecchio. Il cocker Ricky ucciso scaraventato dal sesto piano dai ladri: ecco cosa è successo venerdì

Ricky, un bellissimo cocker di 10 anni, è morto dopo essere stato scaraventato da alcuni malintenzionati dal terrazzo di un appartamento in zona Monteverde Vecchio.

I delinquenti, infatti, avevano provato a rapirlo ma, forse a causa del suo peso, non ci sono riusciti e se ne sono sbarazzati lanciandolo dal sesto piano.

I fatti risalgono alla giornata di venerdì scorso.

Per il cagnolone, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il volo dal sesto piano gli è risultato fatale. Sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine.

La famiglia di Ricky, sempre attraverso La Repubblica, lancia un appello: chiunque avesse visto qualcosa è pregato di contattare le Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio