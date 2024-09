Latina, si addormenta sul pullman e salta la fermata: si scaglia contro autista e poliziotti

Questura di Latina nella serata di ieri, venerdì 20 settembre 2024, è intervenuta nel centro cittadino per prestare collaborazione a una pattuglia del Comando Polizia Locale di Latina, in difficoltà con un passeggero del servizio di trasporto pubblico extraurbano.

I dettagli

L’uomo, in evidente stato di agitazione, sarebbe dovuto scendere a Pomezia ma, addormentatosi durante il tragitto, era arrivato al capolinea di Latina e, pertanto, si era pertanto particolarmente infuriato nei confronti del conducente del pullman, arrivando a colpire con dei pugni i finestrini.

Il suo comportamento riottoso è proseguito anche alla presenza degli operatori di Polizia Locale, che si trovavano a transitare in quel momento.

Nonostante l’intervento della Polizia di Stato l’uomo ha proseguito nel suo comportamento aggressivo, proferendo frasi offensive e di minaccia, per poi aggredire fisicamente i poliziotti, procurando loro lesioni personali.

L’autore dei fatti in argomento è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a P.U, nonché per interruzione di pubblico servizio ed è stato condotto nel corso della mattinata odierna innanzi al Tribunale di Latina, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.