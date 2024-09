Alle ore 16.50 circa di oggi, 19 settembre 2024, la Sala operativa ha inviato 5 squadre in località Torrenova, per un’esplosione a seguito di fuga di gas in un appartamento al piano terra di un edificio di tre.

Torrenova, fuga di gas causa un’esplosione: un ferito in codice rosso. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno constatato il coinvolgimento di una persona rimasta ferita. La stessa è stata soccorsa ed assicurata al personale sanitario che provvedeva al trasporto presso il Policlinico Tor Vergata in codice rosso.

Al momento rimangono sul posto il l’APS 10A , l’AB10, il Funzionario di Servizio ed il Capo Turno Provinciale per la messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Potrebbero seguire aggiornamenti