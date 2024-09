Paliano, al via la campagna per la sterilizzazione gratuita di cani e gatti

Grazie alla sinergia tra il Comune di Paliano e ALFA – Associazione Love For Animals OdV, i cittadini residenti presso il comune possono aderire al programma “Operazione Protetti”, un progetto che prevede delle iniziative a favore della sterilizzazione di cani e gatti in collaborazione con veterinari selezionati e sensibili alla causa presenti nel Lazio.

I dettagli sul programma “Operazione Protetti” al via a Paliano

Il progetto offre, fino ad esaurimento fondi, sterilizzazioni gratuite per cani e gatti abbandonati, preferibilmente femmine, e accuditi da cittadini e volontari, e sterilizzazioni gratuite per cani e gatti padronali, preferibilmente femmine, purché il proprietario abbia un reddito ISEE inferiore ai 15.000 € se solo, oppure inferiore ai 25.000 € se in famiglia.

Il Consigliere con delega alla Protezione Civile, Gianfranco Graziani: «La nostra collaborazione con l’Associazione Alfa, iniziata qualche anno fa, ha permesso di intensificare le attività di promozione per l’affidamento dei cani randagi per mitigare il fenomeno del randagismo. Ora, con questo progetto, si mira a prevenire le cucciolate fuori controllo che spesso vengono abbandonate, alimentando appunto il randagismo, questione che provoca gravi danni sociali e pericoli anche alla salute pubblica. Si tratta di una vera e propria azione strategica destinata a durare nel tempo».

«Questo progetto – ha dichiarato il Sindaco Domenico Alfieri – oltre a ridurre il proliferare incontrollato della popolazione canina e felina, ha il merito di diminuire la spesa pubblica necessaria per il settore, tra cui la gestione dei canili convenzionati, somme che possono essere contenute attraverso un’efficace azione di prevenzione. Si tratta certo di una scelta pratica, ma anche di natura etica e morale perché volta a favorire il benessere degli animali e la loro convivenza con l’uomo. Grazie all’Associazione Alfa per quest’utile proposta e a tutti i cittadini che raccoglieranno l’invito».

Link informazioni generali sul progetto: https://www.associazione-alfa.org/perche-sterilizzare/

Link per compilare il format per richiedere la sterilizzazione: www.associazione-alfa.org/sterilizzazioni-gratuite