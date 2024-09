I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta, hanno arrestato un cittadino italiano di 39 anni, senza occupazione e con precedenti, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, maltrattamento di animali e spaccio di droga: arrestato 39enne

Intervengono i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta

In particolare, in via Anna Foà, i militari durante un servizio congiunto con l’ASL di Roma/1 per verificare un caso di maltrattamento di animali, presso l’abitazione dell’uomo, a controllo delle effettive condizioni in cui venivano tenuti tre cani molossoidi, avvertivano un forte odore di stupefacente in casa.

Ragion per cui, i Carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, e hanno scoperto che sul tavolo della cucina vi erano ben 56 g di hashish, già suddivisa in 9 dosi con l’etichetta raffigurante il famoso gatto “Garfield” del noto cartone animato, insieme a un bilancino di precisione e a materiale da confezionamento, oltre a denaro contante, ritenuto il provento della pregressa attività illecita.

Per questo motivo, il 39enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari e successivamente condotto presso le aule del Tribunale di Roma che ha convalidato l’arresto.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.