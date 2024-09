I Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano coadiuvati da quelli del locale Nucleo Carabinieri Forestale hanno denunciato in stato di libertà un 53enne e un 28enne della provincia di Latina, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso di alberi da fusto.

Carpineto Romano, taglio abusivo di legna: sequestrati 20 quintali, due denunce

L’intervento dei Carabinieri

I due uomini sono stati sorpresi dai militari mentre erano intenti a trasportare gli alberi, da poco tagliati, su un’autovettura e su 3 muli in uso ad entrambi.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire attrezzi da taglio (motoseghe), occultati sul veicolo, e legna, costituita da 20 piante a fusto alto, tipo leccio, per un peso di 20 quintali circa.

Il legname è stato riconsegnato al proprietario del terreno, mentre il veicolo e gli animali utilizzati per la commissione del reato sono stati sequestrati.

Per entrambi gli individui è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.

Occorre precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

L’operazione sinergica dei Carabinieri rientra in un dispositivo di prevenzione più ampio che mira al contrasto del taglio illecito e scellerato dei boschi e per tale ragione proseguirà anche nei prossimi giorni e sarà estesa anche ai comuni limitrofi di Montelanico, Gorga, Gavignano. Segni e Colleferro.