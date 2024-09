Capitale in festa grazie al 10eLotto.

Roma, colpo da un milione di euro: la Dea Bendata bacia la Capitale

Vincita straordinaria grazie al 10eLotto

Nel concorso di martedì 17 settembre, come riporta Agipronews, a Roma è stato centrato un 10 da 1 milione di euro.

Vincita importante anche a Capena

Da segnalare anche una vincita da 20mila euro a Capena, in provincia di Roma, grazie a un 8 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,7 miliardi euro dall’inizio del 2024.

Foto di repertorio