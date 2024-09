Musei Civici di Velletri: 93° Festa dell’Uva e dei Vini di Velletri e del territorio

Sabato 21 e domenica 22 settembre si svolgerà a Velletri la 93° edizione della Festa dell’uva e dei vini di Velletri e del territorio e per l’occasione i Musei Civici di Velletri: Museo Archeologico “O.Nardini”, Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani e Area Archeologica delle SS. Stimmate saranno aperti, dalle ore 17:00 alle ore 24:00.

I dettagli

I Musei Civici parteciperanno con un programma specifico alla tradizionale festa della Città di Velletri con visite guidate tematiche e laboratori didattici rivolti ad adulti e bambini, per invitare il pubblico a prendere parte ad argomenti e narrazioni del territorio che vanno da un passato millenario fino ad arrivare ai giorni nostri.

Sabato 21 settembre alle ore 17:00 si inizierà con il laboratorio per famiglie con bambini dai 6 anni in su ”Un villaggio Neolitico da costruire” presso il Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani, in cui si riprodurrà il modellino di un villaggio di epoca neolitica, con materiale di riciclo.

Alle ore 18:00 avrà inizio l’itinerario storico “Chiese da riscoprire”, con appuntamento a S.Maria del Trivio, con il quale si potranno conoscere meglio alcuni edifici già noti come la chiesa che si affaccia su Piazza Cairoli e quella dedicata a San Salvatore, da cui prende il nome la zona e visitare l’Oratorio di Santa Maria del sangue (Tempietto), solitamente chiuso al pubblico.

Alle ore 19:00 doppio appuntamento! Avrà infatti luogo presso l’Area archeologica delle SS. Stimmate la visita guidata gratuita “Declona e la Tabula veliterna” a cura della Direttrice con degustazione di un calice di vino e prodotti locali e la visita guidata “L’Evoluzione della vita: dalla Terra al nostro territorio” al Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani, che si concentrerà sulle tappe fondamentali che hanno determinato la vita sulla Terra.

La giornata si concluderà con la visita guidata gratuita delle ore 21.00 “Il frutto proibito era l’uva, non la mela” a cura della Direttrice con degustazione di un calice di vino e prodotti locali tra i capolavori del Museo Archeologico “O.Nardini”. Infine, alle ore 22.30, presso l’Area Archeologica delle SS.Stimmate, si terrà una visita guidata “Dalla capanna protostorica alla teca” dove si potrà scoprire in che modo si sono formati i primi luoghi di culto, con particolare interesse per le campagne di scavo che hanno permesso di musealizzare l’Area Archeologica delle SS.Stimmate.

Domenica 22 settembre alle ore 17:00 partirà dai Musei Civici di Velletri (in via Goffredo Mameli, 4-6) la caccia al tesoro “I muri raccontano” in cui le famiglie si sfideranno tra enigmi e indovinelli alla scoperta di tesori custoditi nella città di Velletri.

Alle ore 19:00 spazio ai piccoli con il laboratorio “Facciamo un vaso?” dedicato a bambini dai 3 anni in su presso il Museo Archeologico “O.Nardini”.

Alle ore 21.00 al Museo Archeologico “O.Nardini” visita tematica “Il Vino nell’archeologia” alla scoperta dell’origine mitica del vino e dell’importanza della convivialità e ritualità narrata dai reperti conservati nel museo. A seguire degustazione di un calice di vino.

Il pubblico potrà partecipare ad una visita guidata al Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani che si terrà alle ore 22:00 e, di seguito, alle ore 23:00 si replicherà la visita guidata gratuita “Declona e la Tabula veliterna” a cura della Direttrice con degustazione di un calice di vino e prodotti locali e la visita guidata.

Prenotazione obbligatoria

Per l’occasione, il biglietto d’ingresso ai Musei e all’Area Archeologica delle SS. Stimmate sarà ridotto.

Visite guidate: 4,00 € a persona;

Laboratori: 5,00 € un bambino; 8,00 € due bambini;

Caccia al tesoro: 5,00 € a persona; 8,00 € due persone;

Itinerari nel Centro storico: 4,00 € a persona.

Info e prenotazioni:

0696158268

museicivicivelletri@gmail.com

Museo Archeologico “O.Nardini”e Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani:

Via Goffredo Mameli, 4-6

Area Archeologica delle SS. Stimmate:

Via delle Stimmate, 15