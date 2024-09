Persiste il maltempo sul Lazio: emanata una nuova allerta meteo dalla Protezione Civile della Regione. Il bollettino ha validità dal pomeriggio di oggi, 17 settembre 2024.

Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo nel Lazio: nuova allerta meteo dal pomeriggio di oggi.

Il bollettino della Protezione Civile

Proprio come ieri, anche per oggi pomeriggio è prevista una nuova ondata di maltempo che interesserà gran parte del Lazio.

Stando al bollettino pubblicato sul portale ufficiale della Protezione Civile del Lazio, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati generalmente deboli.

L’allerta meteo ha validità dal pomeriggio di oggi e per le successive 6 ore, come dal mattino di

domani, mercoledì 18 settembre 2024, e per le successive 9-12 ore.

Fonte: Protezione Civile del Lazio

Foto di repertorio