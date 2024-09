Nei giorni scorsi, i Carabinieri del N.O.R – Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Alatri (FR) traevano in arresto un 54enne, già noto alle forze di polizia, in esecuzione del provvedimento di “sospensione cautelativa della misura alternativa della detenzione domiciliare e relativa esecuzione per la carcerazione” emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone.

Alatri, evade dai domiciliari: 54enne finisce in carcere

Intervengono i Carabinieri

Il provvedimento in argomento scurisce dalla violazione commessa dallo stesso, in data 27 agosto u.s. quando, violando il suo stato di detenzione domiciliare, veniva tratto in arresto, sempre dai Carabinieri di Alatri, per il reato commesso di “evasione” dal domicilio ove stava scontando la misura già in atto nei suoi confronti.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, così come disposto dall’A.G. mandante.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.