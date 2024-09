Grande festa, questa mattina 16 settembre 2024, alla Rsa Madonna delle Grazie di Pontecorvo per 100 anni dell’ospite Maria Luigia Iorio.

Pontecorvo, la signora Maria Luigia compie 100 anni: tanti auguri!

A festeggiare la neo centenaria i familiari, la direzione della Rsa Madonna delle Grazie con l’avvocato Renato D’Ambrosio, la dottoressa Teresa Barbaro e il medico responsabile Massimo Proietti, ma anche il sindaco Anselmo Rotondo, assieme ad alcuni membri dell’amministrazione comunale, don Maurice e i rappresentanti dell’Azione Cattolica Sandra Gelfusa e Fernando Secondi.

Tra il calore e l’allegria generale il primo cittadino ha ceduto simbolicamente per un mattinata la fascia tricolore a Maria Luigia, mentre l’Azione Cattolica le ha consegnato una pergamena di riconoscimento per il lavoro svolto a favore della comunità di fede.

Maria Luigia ha vissuto la sua vita tra l’affetto della sua famiglia e l’impegno costante per oltre 50 anni nella parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pontecorvo. E’ stata la ricamatrice ufficiale e la lettrice domenicale durante le celebrazioni eucaristiche.

“Abbiamo festeggiato l’ospite nel calore familiare della nostra struttura e tra gli affetti dei suoi parenti. È un orgoglio per noi avere come ospite una donna come Maria Luigia che ogni giorno ci dona sorrisi e e affetto“, hanno spiegato dalla direzione dalla Rsa Madonna delle Grazie.