Frosinone, cinque nuove unità per la Polizia Locale

La Polizia Locale di Frosinone può contare, da oggi, 16 settembre 2024, su cinque nuove unità.

Le dichiarazioni del Sindaco

“L’ingresso di personale all’interno del corpo di Polizia Locale, coordinato dal facente funzioni magg. Giancarlo Tofani – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – rientra nel piano di potenziamento dell’organico del nostro Comune e, in particolare, del settore deputato alla sicurezza e al controllo del territorio, in sinergia con tutte le istituzioni preposte. In tal modo, sarà possibile rispondere con maggiore efficienza alle richieste e ai bisogni dei cittadini. L’arrivo delle nuove unità è frutto di un impegno costante dell’amministrazione comunale nella tutela del bene comune e nella valorizzazione delle risorse umane all’interno dell’ente. In considerazione del rispetto dei limiti imposti dal piano di rientro, avviato nel 2013, l’amministrazione non aveva facoltà di accendere mutui o sostituire il personale in quiescenza.

In questi anni, il Comune di Frosinone è comunque riuscito a mantenere alti standard nei servizi erogati, continuando a investire sulle opere pubbliche, sulla cultura, sull’urbanistica, sull’ambiente, sulla pubblica istruzione, sulla digitalizzazione e nei servizi sociali. Con la conclusione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Frosinone, la città potrà gradualmente contare su maggiori investimenti in tutti i settori, con un incremento di risorse per il personale nell’ottica di implementare i servizi alla cittadinanza e un’attenzione maggiore verso il decoro urbano e la manutenzione“.