Blitz antidroga a Roma, controlli dal centro alle periferie: 14 arresti

Altre 14 persone finite nel mirino dei Carabinieri che hanno eseguito vari controlli antidroga nella Capitale, dal centro storico alle periferie. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti e denaro contante, ritenuto provento delle attività illecite che hanno portato all’arresto di ben 14 persone.

Blitz antidroga a Roma: arrestate 14 persone

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno arrestato un ragazzo di 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sottoposto ad un controllo d’iniziativa, proprio mentre camminava a piedi con atteggiamento sospetto nei pressi della caserma di piazza Trinità dei Pellegrini, il 28enne a seguito di un controllo approfondito è stato trovato in possesso di quasi 11 g di hashish già suddivisi in 12 dosi, occultati negli slip.

In via Trionfale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due uomini di 50 e 71 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpresi a bordo di un’autovettura con atteggiamento sospetto, motivo per il quale i Carabinieri hanno deciso di osservarli a distanza, quando ad un certo punto li hanno visti cedere in cambio di denaro, una dose di cocaina ad un cittadino italiano che è stato subito identificato e segnalato alla Prefettura poiché assuntore di stupefacenti.

Mentre i due uomini una volta bloccati, sono stati perquisiti e i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nella loro disponibilità ulteriori 16 dosi di cocaina, occultati nel vano porta oggetti dell’auto, nonché la somma contante di circa 135 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

In via di Donna Olimpia, quartiere Monteverde, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur hanno arrestato un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva nei pressi della propria abitazione una dose di cocaina in cambio di denaro, ad un acquirente italiano, segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Roma, mentre il 41enne a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di ulteriori 17 dosi di cocaina.

All’esito di un mirato servizio di osservazione nei pressi della fermata autobus di via Monti di Primavalle, i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato due uomini di 36 e 42 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti, sorpresi a cedere circa 25 g di hashish ad un’acquirente minorenne che è stato identificato e segnalato alla Prefettura.

Scattate le manette per entrambi, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove entrambi vivevano e hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 125 g di hashish oltre alla somma contante di circa 1350 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita. A seguito di ulteriori verifiche i militari hanno appurato che il 36enne era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per retai inerenti agli stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un uomo di 21 anni e un cittadino indiano di 29 anni, entrambi con precedenti, sorpresi dai Carabinieri in via Ostuni, con atteggiamenti sospetti e mentre si scambiavano tra loro dello stupefacente. Bloccati e sottoposti a perquisizione i due sono stati trovati in possesso di 28 dosi di crack, 2 dosi di cocaina, nonché la somma contante di 40 euro.

Un’autovettura con targa straniera, con a bordo due uomini di 30 e 33 anni, non è passata inosservata ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che, in transito in via del Policlinico hanno notato i due con atteggiamenti sospetti. Ragion per cui hanno deciso di fermarli per sottoporli ad un controllo e li hanno trovati in possesso di quasi 6 g di MDMA, 7 g di chetamina, 1 g di hashish e 5,5 g di marijuana, ponti per essere immessi nel mercato della droga, nonché la somma contante di circa 90 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita. Pertanto, per questi motivi sono scattate le manette per entrambi.

Episodio analogo qualche ora dopo, dove, sempre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a controllo in via Giorgio de Chirico, un uomo e una donna, 54 anni lui, 48 anni lei, sorpresi a bordo della propria auto con all’interno occultati 5 involucri di cocaina, nonché la somma contante di quasi 2.200 euro. Ragion per cui entrambi sono stati arrestati.

Sempre a bordo di un’autovettura, in transito in via Casilina, un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, poiché a seguito di un controllo d’iniziativa è stato trovato in possesso circa 1 g di hashish, 4 g di cocaina già suddivisi in 9 involucri, 9 involucri di crack, dal peso complessivo di poco più di 2 g e la somma contante di 440 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Infine, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati, all’esito di un mirato servizio antidroga hanno arrestato un cittadino tunisino di 18 anni, sorpreso con atteggiamento sospetto in via dell’Archeologia e a seguito di un controllo approfondito è stato trovato in possesso di ben 68 involucri di cocaina, una dose di hashish e circa 135 euro in contanti, tutto sottoposto a sequestro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Bisogna precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.