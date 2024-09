Incendiata nella notte, a Corviale, nella zona periferica della Capitale, l’auto di Massimo Vallati, il fondatore di Calcio Sociale: numerosi i messaggi di solidarietà da parte delle Istituzioni e non solo.

“Esprimo a nome di tutta l’Amministrazione capitolina piena solidarietà e sostegno allo straordinario lavoro che Massimo Vallati, con il suo progetto di “calcio sociale”, porta avanti a Corviale. Roma sarà sempre dalla parte di chi lavora per difendere la legalità e per promuovere inclusione e coesione sociale. Ma adesso è necessario che tutte le istituzioni accendano i riflettori su questo quartiere, perché i tanti investimenti che pure stiamo mettendo in campo per rilanciare la qualità degli edifici, gli spazi comuni, il verde e i servizi rischiano di non bastare. È arrivato il momento di sederci tutti insieme in una stanza e di stabilire una strategia integrata di intervento che faccia capire davvero come, sia alle istituzioni sia a chi come Massimo si impegna ogni giorno sul territorio, le intimidazioni non facciano paura e che, anzi, produrranno un maggiore impegno comune e una più costante presenza dello Stato. Il cambiamento a Corviale non si fermerà“.

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Il clima che si respira sugli impianti sportivi di Roma, soprattutto nei quartieri più popolari, comincia a essere davvero inquietante e preoccupante. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Vallati, fondatore e anima al Corviale del CalcioSociale, un’opera preziosa per la comunità del luogo e di tutta la città. Il progetto non deve fermarsi, ma continuare con ancora più convinzione nella missione di integrazione e inclusione. Ci affidiamo alle autorità competenti per accertare le responsabilità: atti intimidatori e violenti non possono mai essere tollerati, nello sport come in ogni altro ambito delle nostre vite”.

Lo dichiara Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

“Esprimo tutta la mia solidarietà a Massimo Vallati, fondatore di Calcio Sociale per il grave atto subito questa notte. La realtà che rappresenta svolge un ruolo fondamentale nella realtà di Corviale. Esperienze di questo tipo sono importanti per tutta la comunità e soprattutto sono la testimonianza che esiste un tessuto sociale con voglia di riscatto e di un vivere civile improntato sulla legalità. Nel quartiere di Corviale stiamo portando avanti uno degli interventi più importanti di questo mandato capitolino. Una riqualificazione generale che mette a sistema le competenze di tanti assessorati e dipartimenti per migliorare la qualità della vita dell’intero quartiere. L’assessorato ai Lavori Pubblici ha dato vita ad un’ampia gamma di lavori che, nella loro fase di realizzazione ha visto il fattivo coinvolgimento degli abitanti; lavori avviati che puntano a restituire alle persone i loro spazi di vita, affinché ci sia una crescita del quartiere che sia anche una crescita collettiva. A Vallati rinnovo la mia solidarietà e do il mio sostegno, sono certa che le forze dell’ordine sapranno fare luce su un episodio così drammatico”.

Così in una nota l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“Solidarietà e vicinanza a Massimo Vallati di Calciosociale, la cui auto è stata data alle fiamme la scorsa notte a Corviale. Nulla può fermare l’operato di una delle più belle e virtuose realtà cittadine che da anni mette al centro della sua missione il riscatto sociale, la legalità e l’inclusione attraverso i valori dello sport. Siamo al suo fianco e agli amici di Calciosociale”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“A Massimo Vallati la mia solidarietà e la mia più totale vicinanza. Il suo è un lavoro prezioso che attraverso il calcio sociale a Corviale dà opportunità e voce ad una comunità intera che cerca riscatto. Quello subito la scorsa notte è un atto di intimidazione. Un gesto vile che non avrà alcun altro effetto se non quello di rafforzare l’impegno delle istituzioni, a partire da Roma Capitale, su quel quartiere e il sostegno verso le realtà sociali che lavorano per educare al rispetto e costruire comunità”.

A dichiararlo, in una nota, è Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

“Legambiente esprime la sua profonda solidarietà a Massimo Vallati per l’attentato subito – dichiarano Stefano Ciafani presidente nazionale dell’associazione e Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Un tentativo vile e destinato a fallire di ostacolare la crescita a Corviale di una straordinaria esperienza di partecipazione e riscatto. Come sempre, saremo vicini a Calciosociale e al suo presidente in tutte le iniziative che verranno assunte. E facciamo nostro l’appello alle istituzioni affinché superino lentezze, distrazioni e torpori facendo uno scatto in avanti nel sostegno a chi, come Calciosociale, rigenera le periferie sociali e umane”

