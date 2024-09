Nella tarda serata di ieri, 13 settembre 2024, i Carabinieri del Norm della compagnia di Anagni hanno arrestato una 37enne sorpresa a rubare in un centro commerciale della Città dei Papi.

Anagni, sorpresa a rubare in un supermercato: arrestata una 37enne. Interviene un Carabiniere libero da servizio

La presenza della donna, già nota per i suoi trascorsi giudiziari, non è sfuggita all’occhio attento di un carabiniere, che libero dal servizio si trovava occasionalmente nel negozio per fare degli acquisti. Il militare, avendo intuito che la presenza della 37enne, incline da sempre alla commissione di furti nei centri commerciali, non era casuale, dopo aver allertato telefonicamente i colleghi ha iniziato a seguirla, notando che la donna prelevava dagli scaffali dei cosmetici, nonché prodotti per la cura della persona e la pulizia della casa, per un valore complessivo di circa 70 euro, nascondendoli all’interno della propria borsa ed uscendo dal negozio senza passare dalle casse, per poi allontanarsi ed assicurarsi il bottino trafugato.

A quel punto però l’amara sorpresa, con l’intervento dei carabinieri, che hanno provveduto al controllo della donna, traendola in arresto e recuperando tutta la refurtiva, restituita alla direttrice del centro commerciale.

Al termine delle formalità di rito, la predetta è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al tribunale di Frosinone, con l’accusa di furto aggravato.

Nella tarda mattinata odierna l’autorità giudiziaria, valutati gli elementi di accusa e ritenendo legittimo il provvedimento della polizia giudiziaria, ha convalidato l’arresto, disponendo per la 37enne l’obbligo di dimora a Frosinone e la permanenza domiciliare tutti i giorni dalle 21.00 alle 07.00.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.