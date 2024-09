Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio per la Diramazione di Roma sud e Colleferro, verso Napoli, ci sono 8 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 592+200, che ha visto il coinvolgimento di un’auto.

A1, incidente tra Roma Sud e Colleferro: 8km di coda, mezzi di soccorso sul posto. Coinvolta un’auto

Il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia in direzione di Napoli, consigliamo di uscire a San Cesareo sulla Diramazione di Roma sud, percorrere la SS Maremmana in direzione di San Cesareo, la SS 6 Casilina in direzione di Frosinone e di fare rientro dalla stazione di Colleferro dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Fonte: Autostrade per l’Italia