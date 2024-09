Aveva cercato di eludere gli accessi alla ZTL del Storico, alterando l’ultima lettera della targa della sua automobile con nastro adesivo, ma gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, al termine degli accertamenti svolti, hanno identificato e denunciato il responsabile.

Roma. Applica un nastro adesivo per truccare la targa ed eludere la ZTL: denunciato

Le indagini sono scattate a seguito di un’anomalia riscontrata dai caschi bianchi durante la gestione di alcune pratiche connesse alla validazione degli illeciti presso l’Unità Organizzativa Pianificazione Servizi Operativi.

Dopo aver appurato ripetuti passaggi da parte dello stesso veicolo presso i varchi ztl e verificato la mancata corrispondenza della targa con il modello dell’auto, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale hanno avviato ulteriori verifiche, che hanno portato al rintraccio del responsabile, un cittadino di 54 anni residente in un comune del Lazio, il quale è stato denunciato per falso in atto pubblico e truffa ai danni di Roma Capitale.

A lui sono stati notificati anche i verbali per ingresso in ZTL non autorizzato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.