L’eccellenza del territorio riconosciuta a livello nazionale. I complimenti del Presidente di Gianluca Quadrini.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone esprime il più vivo orgoglio e le sue congratulazioni alla giovane arpinate Irene Sardellitti, National Technology Officer di Microsoft, nominata tra le 50 donne role model per l’innovazione e la tecnologia in Italia e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, le Inspiring Fifty 2024. La premiazione, svoltasi presso la sede di SKY Italia a Milano, ha visto la partecipazione di un numero record di candidate, tutte impegnate in ruoli di rilievo nel mondo della tecnologia e dell’innovazione. Le Inspiring Fifty 2024 hanno selezionato 50 donne che, a vario titolo, operano con successo nel settore tecnologico: imprenditrici, manager, investitrici, e docenti universitarie italiane, alcune delle quali lavorano anche all’estero. Irene è stata inclusa tra queste straordinarie figure grazie al suo contributo allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, un campo in cui si distingue per competenza ed esperienza professionale. “Congratulazioni alla nostra concittadina per questo importante riconoscimento – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale –. La sua dedizione, il suo talento e il suo spirito innovativo rappresentano un esempio eccellente non solo per il nostro territorio, ma per tutte le donne che, come lei, si impegnano quotidianamente per emergere e affermarsi in settori altamente competitivi come quello della tecnologia”. Con una solida esperienza nelle strategie di innovazione, la privacy dei dati e la cybersecurity, il cluod computing e l’Intelligenza Artificiale, Irene Sardellitti ha ricoperto il ruolo di Head of Al and Design Services in Snam, ha guidato, inoltre, i servizi di innovazione presso il Kilometro Rosso, il prestigioso parco scientifico tecnologico. Inoltre, è stata policy officer presso la Commissione Europea, in DG Connect e vicepresidente per le attività industriali dell’istituto di robotica e macchine intelligenti. Ha conseguito il dottorato in robotica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed è stata visiting student presso il dipartimento di Computer Science di Stanford.

“La sua missione – continua il Presidente Quadrini – è facilitare la cooperazione tra industria e accademia, identificando opportunità di innovazione e promuovendone la diffusione. Questo riconoscimento riflette non solo il valore del suo lavoro, ma anche l’importanza di sostenere la crescita delle donne nel campo dell’innovazione tecnologica”. La Provincia di Frosinone si unisce alle congratulazioni per la dott.ssa Irene Sardellitti, la cui straordinaria carriera è un faro di speranza e ispirazione per tutte le donne che ambiscono a farsi strada nel mondo della tecnologia. Il suo esempio testimonia che con competenza, passione e determinazione, le eccellenze del nostro territorio possono distinguersi e contribuire in modo significativo al progresso scientifico e industriale.